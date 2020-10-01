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    İzmir'de ormanı yakan 4 kişi tutuklandı

    İzmir'in Bergama ilçesinde tapulu araziler ve ormanlık alanda yangın çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 01.10.2020 - 13:53
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    İzmir'de ormanı yakan 4 kişi tutuklandı

    İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Seklik Mahallesi'nde 27 Eylül'de çıkan ve 26 dönüm tapulu arazi ile 4 dönüm ormanlık alanın hasar gördüğü yangınla ilgili soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

    Yangın başladığı sırada bölgeden hızla uzaklaşan bir araç görüldüğü ifadesi üzerine yürütülen soruşturmada E.B, İ.B, B.Ç. ve M.U. gözaltına alındı.

    ARAÇTAN ÇIKANLAR ELE VERDİ

    Zanlıların aracında yapılan aramada 30 kilogram çam fıstığı kozalağı, ucu yanmış bir bıçak, kısmen yanmış bir arı kovanı ele geçirildi.

    İzmir de ormanı yakan 4 kişi tutuklandı #1

    Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "kasten orman yakmak, hırsızlık, mala zarar verme ve uyuşturucu madde kullanmak" suçlamalarıyla tutuklandı.

    İzmir de ormanı yakan 4 kişi tutuklandı #2

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