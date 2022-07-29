İzmir'de ormanlık alanda yangın
İzmir'in Ödemiş ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti.
- 29.07.2022 - 20:43
Saat 16.00 sıralarında İzmir'in Ödemiş ilçesi Balabanlı Mahallesi civarında bulunan makilik ve zeytinlik alanda yangın meydana geldi.
İhbar üzerine yangın bölgesine giden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına, 2 uçak ve 1 helikopter ile havadan, 3 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer, 1 yer ekibi ile karadan müdahaleye başladı.
Kontrol altına alındı
İHA'da yer alan habere göre, alevler ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.