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    İzmir'de ormanlık alanda yangın

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti.
    • 29.07.2022 - 20:43
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    İzmir'de ormanlık alanda yangın

    Saat 16.00 sıralarında İzmir'in Ödemiş ilçesi Balabanlı Mahallesi civarında bulunan makilik ve zeytinlik alanda yangın meydana geldi.

    İhbar üzerine yangın bölgesine giden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına, 2 uçak ve 1 helikopter ile havadan, 3 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer, 1 yer ekibi ile karadan müdahaleye başladı.

    Kontrol altına alındı

    İHA'da yer alan habere göre, alevler ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

    İzmir de ormanlık alanda yangın #1

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