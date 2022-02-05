İzmir'de otomobil kapısı içerisinden cephane çıktı

Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu'ndan Kavala açıklaması

AK Partili vekil, Taksim'de Kürtçe şarkıya eşlik etti

Siyaset dünyasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları

Özer Hurmacı eşini darbettiği iddiası ile gözaltına alındı

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