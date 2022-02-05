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    İzmir'de otomobil kapısı içerisinden cephane çıktı

    İzmir'de durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, seri atış özelliği olan 28 silah ele geçirildi.
    • İHA
    • 05.02.2022 - 19:18
    • Güncelleme : 05.02.2022 - 19:30
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    İzmir'de otomobil kapısı içerisinden cephane çıktı

    İzmir'e silah sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan polis, belirlenen aracı Kemalpaşa ilçesinde durdurdu.

    Yapılan aramada, otomobilin kapısının içerisine gizlenmiş halde, seri atış özelliği olan 28 tabanca ele geçirildi.

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D.D. adlı bir kişinin il dışından İzmir'e çok miktarda silah getireceği bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı.

    OTOMOBİLİN KAPISININ İÇ BÖLMESİNDEN 28 ADET TABANCA ÇIKTI

    D.D.'nin kullandığı aracı belirleyerek takibe alan ekipler, dün İzmir'e gelen aracı Akalan Kavşağı yakınlarında durdurdu. Araçta arama yapan polis ekipleri, otomobilin kapısının iç bölmelerine gizlenmiş vaziyette seri atış özelliğine sahip 28 adet tabanca ele geçirdi.

    D.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    İzmir'de otomobil kapısı içerisinden cephane çıktı VİDEO

    İzmir de otomobil kapısı içerisinden cephane çıktı #1

    İzmir de otomobil kapısı içerisinden cephane çıktı #2

    İzmir de otomobil kapısı içerisinden cephane çıktı #3

    İzmir de otomobil kapısı içerisinden cephane çıktı #4


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