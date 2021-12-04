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    İzmir'de otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

    İstanbul istikametine giden bir otomobil havanın yağışlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje vurdu. Gerçekleşen kaza sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 04.12.2021 - 01:06
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    İzmir'de otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

    İzmir'in Soma ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

    İzmir-İstanbul otoyolu Kum Mahallesi mevkisinde B.Ş. (31) idaresindeki 34 BGG 464 plakalı otomobil, İstanbul istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün havanın yağışlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan refüje çarparak durabildi.

    YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada 34 BGG 464 plakalı araçta yolcu olarak bulunan N.D. (31) isimli yabancı uyruklu kadın yaralandı.

    Yaralı kadın tedbir amaçlı Balıkesir Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavisine başlandı.

    İzmir de otomobil refüje çarptı: 1 yaralı #1

    İzmir de otomobil refüje çarptı: 1 yaralı #2

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