İzmir'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı İzmir’de kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

İHA

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 20 Nisan saat 16.00 sıralarında İlkkurşun mevkiinde, Recep Çağlar yönetimindeki 35 FS 881 plakalı otomobil, Çatal yönünden Ödemiş istikametine seyir halindeydi.

Otomobil şarampole yuvarlandı

Ödemiş'e bağlı ilkkurşun mevkii yakınlarına geldiği esnada kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil içerisinde bulunan Recep Çağlar Ödemiş Devlet Hastanesi'ne, Hasret Çağlar ve aynı aileden olduğu öğrenilen 2 yaralı Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada bir öğretmen yaşamını yitirdi

Hastanede tedavi altına alınan Hasret Çağlar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, meydana gelen kazada hayatını kaybeden Hasret Çağlar’ın öğretmen olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.