İzmir’de otomobil tırın dorsesine ok gibi saplandı: 1 ölü İzmir’de tırın dorsesine ok gibi saplanan otomobil alev aldı. Vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA İzmir'de saat 20.40 sıralarında Torbalı ilçesinde, Delil Süer'in (26) kullandığı 34 RB 5017 plakalı otomobil, İzmir- Aydın kara yolu Pamukyazı mevkisinde dönmeye çalışan E.T. idaresindeki tırın dorsesine çarptı. Sıkıştığı yerden kurtarıldı Çarpmanın etkisiyle Süer’in kullandığı otomobil alev alırken, araç içerisinde sıkışan genç sürüyü çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı. Yaşamını yitirdi İhbar üzerine bölgeye trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Süer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekibi, olay yerinden kaçan tır sürücüsü E.T'yi, kaza mahalline yakın bir yerde yakalayarak gözaltına aldı. Süer'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.