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    İzmir'de otomobil uçurumdan düştü: 1 ölü

    Tire ilçesinde kullandığı otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü, uçurumdan aşağı yuvarlanarak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 18.08.2021 - 01:08
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    İzmir'de otomobil uçurumdan düştü: 1 ölü

    İzmir’in Tire ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

    Dün akşam saatlerinde Yaşar Özçelik idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.

    İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

    İzmir de otomobil uçurumdan düştü: 1 ölü #1

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

    Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü Özçelik’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Özçelik’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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