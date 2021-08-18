İzmir'de otomobil uçurumdan düştü: 1 ölü
Tire ilçesinde kullandığı otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü, uçurumdan aşağı yuvarlanarak hayatını kaybetti.
- İHA
- 18.08.2021 - 01:08
İzmir’in Tire ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.
Dün akşam saatlerinde Yaşar Özçelik idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.
İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ
Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü Özçelik’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Özçelik’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.