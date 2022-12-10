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    İzmir'de otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

    İzmir’de yolun karşısına geçmek isteyen kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
    • 10.12.2022 - 01:59
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    İzmir'de otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

    İzmir'in Tire ilçesinde gece saatlerinde Işıklı Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, Ünal Gacar (55) yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen otomobil Gacar'a çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi

    Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kazada Gacar, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken, ona çarpan araç ise yaklaşık 20 metre sonra durabildi.

    Gacar’a çarpan aracın sürücüsü bir süre olay yerinde dururken daha sonra aracıyla uzaklaştı.

    İzmir'de otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti - Video

    İzmir de otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti #1

    Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    İHA'nın haberine göre, kazayı görenler durumu 112’ye bildirirken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırılan Gacar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Sürücü gözaltında

    Jandarma ekipleri, kaza sonrası kaçan sürücüyügüvenlik sisteminden tespit ederek kısa sürede yakaladı. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir de otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti #2

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