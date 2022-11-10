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    İzmir’de otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi

    İzmir’in Urla ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına ticari taksi çarptı. Talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.
    • 10.11.2022 - 04:44
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    İzmir’de otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi

    İzmir'de Kalabak Mahallesi İzmir-Çeşme kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki Özden Günsel’e, Urla’dan İzmir istikametine gitmekte olan G.V., idaresindeki ticari taksi çarptı.

    112'ye haber verildi

    Günsel çarpmanın etkisiyle savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    Yaşlı kadın hayatını kaybetti

    İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yaşlı kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Olayla ilgili taksi sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    İzmir’de otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi #1


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