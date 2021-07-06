İzmir’de piyasa değeri 1 buçuk milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 10 operasyonda, piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olan kaçak ürün ele geçirilirken, olaylarla ilgili 17 şüpheliye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde değişik adreslere 10 operasyon düzenledi.

1 BUÇUK MİLYONLUK KAÇAK ÜRÜN YAKALANDI

Gerçekleştirilen operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri bir buçuk milyon lira olan 40 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 50 bin 200 adet makaron, bin 445 paket sigara, 64 kilogram tütün, bin 860 adet puro, 241 litre sahte içki, 502 litre etil alkol, 225 adet içki etiketi, 33 adet emtia, 13 adet cep telefonu ve 200 adet kimyasal madde ele geçirildi.

17 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Gerçekleşen 10 operasyonda 17 şüpheliye işlem yapıldığı bildirildi.