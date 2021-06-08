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İzmir'de piyasa değeri 3 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de piyasa değeri 3 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de son 1 hafta içinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri 3 milyon lira olduğu değerlendirilen kaçak ürün ele geçirildi, 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.