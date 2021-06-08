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    İzmir'de piyasa değeri 3 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

    İzmir'de son 1 hafta içinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri 3 milyon lira olduğu değerlendirilen kaçak ürün ele geçirildi, 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
    • DHA
    • 08.06.2021 - 19:45
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    İzmir'de piyasa değeri 3 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

    İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Mayıs-06 Haziran tarihleri arasında kent genelinde 13 operasyon gerçekleştirdi.

    3 MİLYON LİRALIK KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonlarda, 27 bin 400 doldurulmuş makaron, 118 bin  makaron, 96 paket kaçak sigara,148 kilo tütün, 150 puro, 32 şişe sahte içki, 15 litre etil alkol, 7 sikke, 144 elektronik emtia, 16 bin 600 litre akaryakıt, 876  muhtelif emtia ele geçirildi. Ekiplerce ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirtildi. Operasyonlar kapsamında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

    İzmir de piyasa değeri 3 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi #1

    İzmir de piyasa değeri 3 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi #2

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