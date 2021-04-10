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    İzmir'de PKK operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

    İzmir'de düzenlenen PKK operasyonunda 4 şüphelinin terör örgütü içerisinde silahlı olarak çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.
    • DHA
    • 10.04.2021 - 21:30
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    İzmir'de PKK operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, 3 Nisan tarihinde PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün sözde Asayiş ve Trafik birimleri içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli ekiplerin operasyonu sonrası gözaltına alındı.

    ŞÜPHELİLER YAKALANDI

    Ekipler 6 Nisan tarihinde ise terör örgütünün içerisinde silahlı olarak çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheliyi diğer birimler ile koordineli olarak yapılan operasyonlarda yakalayarak gözaltına aldı.

    4'Ü TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü üyesi olmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 2 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

     

    İzmir de PKK operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı #1


    İzmir de PKK operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı #2

    İzmir de PKK operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı #3

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