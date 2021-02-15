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    İzmir'de PKK/KCK baskınları: 7 gözaltı

    PKK/KCK eylem ve faaliyetlerine yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında belirlenen adreslere, ayrı ayrı baskınlar düzenlendi. Belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.
    • İHA
    • 15.02.2021 - 11:28
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 11:50
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    İzmir'de PKK/KCK baskınları: 7 gözaltı

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar neticesinde, yeni bir operasyon yaptı.

    SOSYAL MEDYADAN TESPİT EDİLDİLER

    Ekipler, aralarında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında çekilmiş fotoğrafları tespit edilen ve PKK/KCK Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan 4 kişi, yine sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için adreslere tek tek baskınlar yaptı.

    İzmir de PKK/KCK baskınları: 7 gözaltı #1

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 7’si yakalandı. Firari şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    İzmir de PKK/KCK baskınları: 7 gözaltı #2

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