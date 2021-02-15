İzmir'de PKK/KCK baskınları: 7 gözaltı

PKK/KCK eylem ve faaliyetlerine yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında belirlenen adreslere, ayrı ayrı baskınlar düzenlendi. Belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar neticesinde, yeni bir operasyon yaptı.

SOSYAL MEDYADAN TESPİT EDİLDİLER

Ekipler, aralarında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında çekilmiş fotoğrafları tespit edilen ve PKK/KCK Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan 4 kişi, yine sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için adreslere tek tek baskınlar yaptı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 7’si yakalandı. Firari şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.