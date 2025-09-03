Abone ol: Google News

İzmir'de planlı su kesintileri 12 Eylül'e uzatıldı

İzmir'de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 12 ilçede 3 günde bir planlı ve dönüşümlü uygulanan su kesintilerinin 12 Eylül tarihine kadar devam edeceği açıklandı..

Yayınlama Tarihi: 03.09.2025 17:41
Türkiye'nin birçok bölgesinde son günlerde artan kuraklık, su kaynaklarının yönetimini zorlaştırıyor.

Özellikle büyükşehirlerde de su kesintileri sıkça yaşanmaya başladı.

Adı 'çöp' sorunuyla anılan İzmir de bu illerden biri oldu.

KESİNTİLERİN TARİHİ UZATILDI

Kentte kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan beri su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde, saat 23.00 ile saat 05.00 arasında 3 günde bir planlı ve dönüşümlü uygulanan su kesintileri, 12 Eylül'e kadar uzatıldı.

Kesintiler Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe olmak üzere 12 ilçede uygulanmaya devam edecek.

İZSU'DAN AÇIKLAMA

İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklanan yeni planlamaya göre; Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen ve Gaziemir ilçelerinde belirlenen mahallelerde 3, 6 ve 9 Eylül'de su kesintisi yapılacak.

Bornova, Bayraklı, Buca, Karabağlar, Balçova ve Gaziemir ilçelerinde belirlenen mahallelerde 4,7 ve 10 Eylül'de su kesintisi olacak.

Karabağlar, Konak, Bornova, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde belirlenen mahallelerde 5, 8 ve 11 Eylül'de planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacak.

