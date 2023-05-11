İzmir'de polis kurşunuyla kazayla öldü

İHA
İzmir'in Konak ilçesinde saat 20.30 sıralarında 1161 Sokak'ta, aile içi şiddet ihbarına giden polis ekipleri, olay yerinde mukavemette bulunan Semih Güler’i ikaz etmek için ateş açtı.
Kurşun başına isabet etti
Kurşunlardan biri Güler’in başına isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu tespit edilen Güler’i ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Yaşamını yitirdi
Tedavi altına alınan Güler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.