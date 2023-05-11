İzmir'de polis kurşunuyla kazayla öldü İzmir’de aile içi şiddet ihbarına giden polis ekipleri, mukavemette bulunan şahsı ikaz etmek amacıyla açtığı ateşte şahıs vurularak hayatını kaybetti.

İHA

İzmir'in Konak ilçesinde saat 20.30 sıralarında 1161 Sokak'ta, aile içi şiddet ihbarına giden polis ekipleri, olay yerinde mukavemette bulunan Semih Güler’i ikaz etmek için ateş açtı.

Kurşun başına isabet etti

Kurşunlardan biri Güler’in başına isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu tespit edilen Güler’i ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaşamını yitirdi

Tedavi altına alınan Güler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.