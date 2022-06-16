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    İzmir'de polise ateş açıldı: 1'i polis 2 yaralı

    İzmir'de polis ekiplerinin bir araçta inceleme yaptığı esnada başka bir araçtan ateş açıldı. Olayda 1'i polis olmak üzere 2 kişi yaralandı.
    • 16.06.2022 - 05:17
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    İzmir'de polise ateş açıldı: 1'i polis 2 yaralı

    İzmir'de gece saatlerinde Karabağlar Sanayi Sitesi 5827 Sokak’ta, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği’nde görevli ekipler, sokakta bulunan ve çalıntı olduğu değerlendirilen bir aracı incelemeye aldı.

    Polislere ateş ettiler

    Bu esnada otomobille ekiplerin bulunduğu sokağa gelen bir başka araç içerisinden polislere silahla ateş açıldı. Ekiplerin de karşılık vermesiyle silahla çatışmaya dönen olayda şüphelilerden H.K., ve polis memuru M.K., yaralandı.

    1 polis yaralandı

    İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan ve ayaklarından yaralandığı öğrenilen polis memuru M.K., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    İzmir de polise ateş açıldı: 1 i polis 2 yaralı #1

    Saldırganın durumu ağır

    Olay yerinden otomobil ile kaçan şüpheliler ise yaralı H.K.’yi Konak ilçesinde bulunan özel bir hastaneye getirdi. Buradan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen H.K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    İzmir de polise ateş açıldı: 1 i polis 2 yaralı #2

    Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, olayın ardından yapılan çalışmalarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekiplerince adreslerde incelemelerde bulunulurken, konuyla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    İzmir de polise ateş açıldı: 1 i polis 2 yaralı #3


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