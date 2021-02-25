Balçova ilçesinde sahildeki vatandaşları rahatsız eden Sefa Ş., olay yerine polis ekiplerinin gelmesi üzerine teslim olmamak için kendisini denize attı.

İzmir’in Balçova ilçesinde Sefa Ş. İsimli bir kişi, sahilde oturan vatandaşları rahatsız edince durum polis ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine sahile gelen polis ekipleri, Sefa Ş.'ye kimlik sorgusu yaptı.

YAKALANMAMAK İÇİN DENİZE ATLADI

Sorgulamada şüphelinin aranması olduğu ortaya çıkınca, Sefa Ş., polise teslim olmamak için kendini denize attı.

İkna edilmeye çalışılan şüpheli, denizden çıkmayınca durum Deniz Polisi'ne bildirildi. Bölgeye ulaşan Deniz Polisi ekipleri de, Sefa Ş.'yi denizden çıkması için ikna etmeye çalıştı.

İzmir'de polise yakalanmak istemeyen kişi denize atladı VİDEO

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN İKNA EDİLDİ

Öte yandan şüpheli Sefa Ş.'nin tüm ikna çabalarına rağmen direnerek denizden çıkmaması üzerine hem deniz polisi hem de Balçova Emniyet Amirliği ekipleri, denize girdi. Sefa Ş., polis ekipleri tarafından ikna edilerek karaya çıkarıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan Sefa ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.