Euro
10.0431
0.16%
Dolar
8.2554
0.26%
Altın
489.37
0.94%
Borsa
1.457
1.09%
Bitcoin
480.100
-0.56%
EXEN Coin
34.34
-0.17%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    İzmir’de pompalı tüfekli kavga

    İzmir'in Konak ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grubun pompalı tüfekli kavgasında 5 kişi yaralandı. Yaralananlardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 09.05.2021 - 18:29
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 18:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir’de pompalı tüfekli kavga

    Saat 15.30 sıralarında Konak ilçesi Çimentepe Mahallesi 600 sokakta meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki akraba grup arasında tartışma çıktı.

    POMPALI TÜFEKLE VURDU

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Kemal E. (47), karşı gruptan Cüneyt E. (52) ve Ahmet E. pompalı tüfekle vurularak kanlar içinde kaldı. Yaralılar, yakınlarının araçlarıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    2 YARALININ DURUMU AĞIR

    Hastanelere getirilen yaralılardan Kemal E. ve Cüneyt E.’nin durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kavga esnasında darp sonucu yaralanan 2 kişi ise ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Bu sırada yaralıların yakınları hastane önüne geldi. Polis ekipleri hastane önlerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
    Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

    İzmir’de pompalı tüfekli kavga VİDEO

    İzmir’de pompalı tüfekli kavga #1

    İzmir’de pompalı tüfekli kavga #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir