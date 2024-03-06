İzmir’de refüje çarpan otomobil taklalar attı: 1 ölü İzmir’de refüje çarparak taklalar atıp bariyerleri aşan otomobil yan yola devrildi. Hastaneye kaldırılan aracın sürücüsü tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İHA

İzmir'de dün akşam saatlerinde Bayraklı ilçesi Altınyol Caddesi’nde, İbrahim Halil Bedük (49) idaresindeki Suzuki marka 09 AEK 316 plakalı otomobil, Bayraklı ilçesinden Karşıyaka istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Sürücü müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çarpma sonucu savrulan otomobil bariyerleri aşıp yan yola devrilirken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla adrese polis, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü Bedük, itfaiye ekiplerine bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansa alınarak özel bir hastaneye kaldırılan sürücü İbrahim Halil Bedük, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan araç bulunduğu yerden çekici vasıtasıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)