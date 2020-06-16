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    İzmir'de Romanların çadırları kaldırıldı

    Çeşme ilçesinde Roman vatandaşlara ait çadırlar, belediye ekiplerince söküldü.
    • DHA
    • 16.06.2020 - 14:39
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    İzmir'de Romanların çadırları kaldırıldı

    İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde yaşayan 300 Roman vatandaşa ait 60 çadır, Çeşme Belediyesi ekiplerince iş makinalarıyla kaldırıldı.

    Polis ekipleri ve zabıta ekiplerinin katıldığı çalışmayı, Roman vatandaşlar engellemeye çalıştı.

    "ÇOLUK ÇOCUK PERİŞANIZ"

    Buna rağmen ekipler, kepçe desteğiyle çadırları kaldırdı. Evsiz kaldıklarını kaydeden vatandaşlar, yıkım yapılmayacağı yönünde Çeşme Belediyesi yetkililerinin daha önce kendilerine söz verdiğini belirterek, "Söz veren başkanlar nerede. Çoluk çocuk perişanız." dedi.

    Çeşme'de Romanların çadırları kaldırıldı -1


    Çeşme'de Romanların çadırları kaldırıldı -2

    Çeşme'de Romanların çadırları kaldırıldı -3

    Çeşme'de Romanların çadırları kaldırıldı -4

    Çeşme'de Romanların çadırları kaldırıldı -5

    Çeşme'de Romanların çadırları kaldırıldı -6

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