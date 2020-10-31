İzmir'de sabahın ilk ışıklarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kentteki depremin ardından Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı enkazında süren arama kurtarma çalışmalarında 17'nci saate girildi.

Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ilçesinde yıkılan 8 katlı Doğanlar Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları 17 saattir sürüyor.

En son gece 24.00’te 15 yaşındaki Günay Özışık isimli çocuğun çıkarıldığı apartmanın enkazında ekipler sabahın ilk ışıklarına kadar dönüşümlü olarak çalışmaya devam etti.

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Enkaz altındaki yakınlarını bekleyen vatandaşlar da bütün gece soğuk havada umutla beklemeye devam etti. Vatandaşlar yakınlarının sağ salim çıkmaları için dualar etti.

Türk Kızılayı tarafından depremzedelere gece boyunca sıcak çorba ve içecek ikramı yapılırken soğuktan korunmaları için de battaniye dağıtımı gerçekleştirildi.

Arama kurtarma çalışmalarına sadece İzmir ve çevre illerden değil Türkiye’nin her köşesinden ekip katılıyor.

Sabahın ilk ışıklarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor