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İzmir'de sağanak: Dere taştı, yollar göle döndü

İzmir'de sağanak: Dere taştı, yollar göle döndü

Kent genelinde etkili olan sağanak sonrası Yunusemre Deresi ve rögarlar taştı. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, İzmirli sürücüler de zor anlar yaşadı.