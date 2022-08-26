İzmir'de sağanak: Dere taştı, yollar göle döndü
Kent genelinde etkili olan sağanak sonrası Yunusemre Deresi ve rögarlar taştı. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, İzmirli sürücüler de zor anlar yaşadı.
- 26.08.2022 - 15:16
- Güncelleme : 26.08.2022 - 16:04
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlerdir İzmir için yağış uyarısı veriyordu…
Nitekim 2 gündür yapılan uyarıların ardından kentte beklenen şiddetli yağmur etkili oldu.
Yollar göle döndü, rögarlar taştı
Sağanak, saat 12.00'den sonra başlarken Karabağlar, Buca ve Konak ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Yağmur suları nedeniyle yollar göle döndü, rögarlar taştı.
Karabağlar'da yağmur suları, Yunusemre Deresi'nde taşkına neden oldu.
İzmir'de sağanak: Yollar göle döndü VİDEO
Sürücüler zorlandı
DHA’nın haberine göre sağanak nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı.
Yağış nedeniyle Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı, Yeşillik Caddesi ve Gazi Bulvarı gibi arterlerde trafikte yoğunluk oldu.