İzmir'de sağanak sonrası yollar göle döndü

İlde etkili olan sağanak sonrası çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.

İzmir'de hemen hemen her yağıştan sonra oluşan su baskınlarına bir yenisi daha eklendi.

Gaziemir ilçesinde, sabah saatlerinde Aktepe Mahallesi'nde, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı.

ARAÇLAR SULAR ALTINDA

Derenin taşmasıyla birlikte birçok iş yeri ve evi su bastı. Kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, çok sayıda araç da sular altında kaldı.

Bölgedeki suyun henüz tahliye edilmediği bildirildi.





































