İzmir'de sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı
- AA
- 15.06.2021 - 06:16
- Güncelleme : 15.06.2021 - 07:03
İzmir'de akşama doğru kuvvetli yağış başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlarda sağanaktan korunmaya çalıştı.
BAZI ARAÇLAR YOLLARDA KALDI
Özellikle Çay Mahallesi'ndeki 2100. Sokak'ta yağmur nedeniyle su birikintileri oluştu, trafikteki bazı araçlar yolda kaldı.
İzmir'de sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı-Video
MAHALLELİ TEPKİLİ: "ALTYAPI YETERSİZ"
Su baskınına maruz kalan mahalle sakinleri altyapı yetersizliği ve önlem alınmaması sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesine büyük tepki gösterdi.
"HER YAĞMURDA AYNI SORUN"
Mahalle muhtarı Sabri Yılmaz, her yağmur yağdığında aynı sorunla karşılaştıklarını belirterek, problemin çözümü için defalarca belediyeyle görüştüklerini ifade etti.
"YAĞMUR SUYU GİDER HATTI YAPILMALI"
Bugün de aynı manzarayla karşılaştıklarını vurgulayan Yılmaz, yağmur suyu gider hattı yapılması durumunda sorunun çözüleceğini dile getirdi.