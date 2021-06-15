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İzmir'de sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı

İzmir'de sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.