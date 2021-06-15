Euro
10.274
0.07%
Dolar
8.4696
0%
Altın
507.15
-0.21%
Borsa
1.454
0%
Bitcoin
338.638
4.09%
EXEN Coin
33.67
0.98%
16ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 16 C
    İzmir'de sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı

    İzmir'de sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.
    • AA
    • 15.06.2021 - 06:16
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 07:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İzmir'de akşama doğru kuvvetli yağış başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlarda sağanaktan korunmaya çalıştı.

    BAZI ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

    Özellikle Çay Mahallesi'ndeki 2100. Sokak'ta yağmur nedeniyle su birikintileri oluştu, trafikteki bazı araçlar yolda kaldı.

    İzmir'de sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı-Video

    MAHALLELİ TEPKİLİ: "ALTYAPI YETERSİZ"

    Su baskınına maruz kalan mahalle sakinleri altyapı yetersizliği ve önlem alınmaması sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesine büyük tepki gösterdi.

    İzmir de sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı #1

    "HER YAĞMURDA AYNI SORUN"

    Mahalle muhtarı Sabri Yılmaz, her yağmur yağdığında aynı sorunla karşılaştıklarını belirterek, problemin çözümü için defalarca belediyeyle görüştüklerini ifade etti.

    İzmir de sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı #2

    "YAĞMUR SUYU GİDER HATTI YAPILMALI"

    Bugün de aynı manzarayla karşılaştıklarını vurgulayan Yılmaz, yağmur suyu gider hattı yapılması durumunda sorunun çözüleceğini dile getirdi.

    İzmir de sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir