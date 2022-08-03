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    İzmir’de sağlıksız koşullarda üretilen 250 kilo midyeye el konuldu

    İzmir Konak'ta bir işletmeye yapılan denetimde, sağlıksız koşullarda üretilen 250 kilogram midyeye el konuldu. Üretim yapılan işletmeye de yasal işlem uygulandı.
    • 03.08.2022 - 18:16
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 18:26
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    İzmir’de sağlıksız koşullarda üretilen 250 kilo midyeye el konuldu

    İzmir'in Konak İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine denetim yapmak için bir imalathaneye gitti.

    İmalathanede yerde bulunan ve sağlıksız koşullarda üretimi yapılan midye, midye dolma ve iç pilavlar dikkat çekti.

    Ekipler olayla ilgili rapor tutarken, görüntülenen midye dolma imalathanesi mide bulandırdı.

    250 kilogram midyeye el konuldu

    DHA'nın haberine göre, denetimde sağlıksız koşullarda üretildiği ve satışa sunulmaya hazır hale getirildiği tespit edilen 250 kilogram midye, midye dolma ve iç pilav ürününe el konulurken, onaysız faaliyet gösteren işletmeye yasal işlem uygulandı.

    İzmir’de sağlıksız koşullarda üretilen 250 kilo midyeye el konuldu #1

    İzmir’de sağlıksız koşullarda üretilen 250 kilo midyeye el konuldu #2

    İzmir’de sağlıksız koşullarda üretilen 250 kilo midyeye el konuldu #3


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