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    İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 38'e yükseldi

    İzmir'de sahte içki içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen E.K. ve yabancı uyruklu A.H., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 29.10.2020 - 00:08
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    İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 38'e yükseldi

    İzmir'de yaşayan E.K.(56), 10 Ekim'de sahte içki içtikten bir süre sonra fenalaşarak, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da kentteki özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edilen E.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    BİR ÖLÜM DE 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ'NDE

    Öte yandan 16 Ekim'de yine sahte içki nedeniyle tedavi gördüğü Çeşme Devlet Hastanesi'nden Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen yabancı uyruklu A.H. de (32) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    İzmir de sahte içkiden ölenlerin sayısı 38 e yükseldi #1

    E.K. ve A.H.'nin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. E.K. ve A.H.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

    İki kişinin daha yaşamını yitirmesiyle kent genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 38'e yükseldi.

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