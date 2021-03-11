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    İzmir'de sahte parayla alışveriş yapmak isterken yakalandılar

    İzmir'in Bornova ilçesinde, bir AVM'den sahte parayla cep telefonu almaya çalışan 6 zanlı gözaltına alındı.
    • DHA
    • 11.03.2021 - 08:38
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    İzmir'de sahte parayla alışveriş yapmak isterken yakalandılar

    İzmir'in Bornova ilçesinde, Kazım Dirik Mahallesi 372 Sokak'taki bir AVM'de bulunan teknoloji mağazasına gelen 4 kişi, sahte dövizle cep telefonu almaya çalıştı.

    Durumun fark edilmesi üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    ÜST ARAMASINDAN ÇIKANLAR

    Olay yerinde yakalanan 2 şüphelinin yapılan üst aramasında, sahte 14 bin 300 euro ile sahte bin 500 dolar ve cep telefonu ele geçirildi.

    Şüphelilerin diğer zanlıların nerede olduklarını bilmediklerini söylemesi üzerine, ekipler güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede zanlıların eşkalleri tespit edildi.

    sahte para

    4 KİŞİ DE OTOPARKTA YAKALANDI

    AVM'nin otoparkında 33 CMD 43 plakalı bir araçtan şüphelenilmesi üzerine ekipler, aracın yanına giderek, kaçan 2 şüpheliyi ve araçta bulunan 2 kişiyi daha yakaladı.

    Olayla ilgili Salih Ö, Umut Ö, İbrahim Ö, Nurullah G, Mücahit T. ve Mert T. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

    sahte para

    sahte para

    sahte para

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