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    İzmir'de sahte site tasarlayıp vatandaşları 2 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi
    • İzmir'de sahte site tasarlayıp vatandaşları 2 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi

    İzmir'de sahte site tasarlayıp vatandaşları 2 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi

    Sahte site yapıp 121 kişiden yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeye İzmir merkezli 11 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
    • 19.11.2022 - 07:23
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 07:24
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    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte site tasarlayarak vatandaşları kandıran ve sosyal medya hesaplarını ele geçirerek bu hesaplardan yüksek kazançlı borsa (forex) yatırımıyla ilgili paylaşımlarda bulunan şebekeyi tespit etti.

    20 şüpheliye gözaltı

    15 Kasım günü şebekeye İzmir merkezli 11 ilde operasyon gerçekleştiren ekipler, tespit edilen 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Şüphelilerin dolandırıcılık yöntemini araştıran polis ekipleri, sosyal medya hesaplarında ekli kişilerin güvenini sağlayarak kendileri ile iletişime geçen kişilerden yüksek kazanç vaadi ile yatırım danışmanlığı ücreti adı altında ücret talep ettikleri ve sonrasında yüksek meblağlarda para kazandıkları yönünde sahte dekontlar düzenlendiğini belirledi.

    İzmir'de sahte site tasarlayıp vatandaşları 2 milyon lira dolandırdılar - Video

    İzmir de sahte site tasarlayıp vatandaşları 2 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi #1

    Adalet Bakanlığı'nın sahte sitesini tasarladılar

    Öte yandan çalışmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin kazandıkları paraları alabilmeleri için vergi, dosya masrafı adı altında para aldıkları ve işlemlerin legal olduğuna inandırmak adına müşteki şahıslara sahte olarak düzenlenmiş üzerinde Adalet Bakanlığının resmi kurum logosu ve sitesine ait ekran resminin bulunduğu çeşitli belge ve resim göndererek, İzmir'de 15 vatandaşı 401 bin 964 lira, ülke genelinde ise 121 kişiyi yaklaşık 2 milyon lira dolandırdıklarını ortaya çıkardı.

    İzmir de sahte site tasarlayıp vatandaşları 2 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi #2

    Bir önceki operasyonun devamı niteliğinde

    İHA'nın haberine göre, ayrıca Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 16 Eylül günü yine benzer bir dolandırıcılık olayına gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda şebekeyi tespit ettikleri öğrenildi.

    İzmir de sahte site tasarlayıp vatandaşları 2 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi #3

    5 tutuklama

    Dolandırıcılık operasyonunun ikinci dalgasında, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller de ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 19'u adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İzmir de sahte site tasarlayıp vatandaşları 2 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi #4

    İzmir de sahte site tasarlayıp vatandaşları 2 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi #5

    İzmir de sahte site tasarlayıp vatandaşları 2 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi #6


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