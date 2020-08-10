Dolar
7.3152
0.336%
Euro
8.6035
0.8309%
Altın
2031.27
-0.1852%
Borsa
1072.26
1.1003%
G. Altın
477.465
0.0662%
Bitcoin
85667.05
1.4923%
30ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 30 C

    İzmir'de servisçilerden ‘S’ plaka tepkisi

    Belediyenin “S Plaka için ihaleye çıkacağını” iddia ederek araçlarıyla eylem yapanlardan biri, “Kararda ısrarcı olurlarsa buraya gelip, 'Bu işi yapamıyorum.' deyip aracımı yakacağım.” dedi.
    • AA
    • 10.08.2020 - 12:38
    • Güncelleme : 10.08.2020 - 12:38
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de servisçilerden ‘S’ plaka tepkisi

    İzmir’de faaliyet gösteren yüzlerce servisçi, araçlarıyla Konak Tünelleri girişinde toplanarak yolu trafiğe kapattı.

    Korna çalarak protesto eylemi yapan şoförler polisin uyarısı üzerine yolu trafiğe açtı. Yaklaşık 75 servis şoförü ise İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı.

    İzmir Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, belediye önünde gazetecilere, S Plaka ihalesi yapılacağı yönündeki duyumlar üzerine esnafın protesto eylemi düzenlediğini söyledi.

    İzmir'de servisçilerden ‘S’ plaka tepkisi ViDEO

    İzmir de servisçilerden ‘S’ plaka tepkisi #1

    “BİZE HİÇ GÖRÜŞ SORULMADI”

    Bostancı, “Bu pandemi sürecinde araç fazlalığı var. Okullar açılacak mı belli değil.12 Mart'tan beri işsiziz. Sayı artırımı ancak ihtiyaç varsa olur. İhaleyle ilgili neyin ne olduğu da belli değil. Bununla ilgili meslek odasıyla konuşulması lazım. Tunç Soyer konuya el koyacak. Sorunun çözüleceğini düşünüyoruz. Biz ihaleye hayır diyoruz. Bize hiç görüş sorulmadı.” diye konuştu.

    İzmir de servisçilerden ‘S’ plaka tepkisi #2

    “ARACIMI YAKACAĞIM”

    Eylem yapan servisçilerden Deniz İbiş, pandemi nedeniyle yaklaşık 6 aydır kontak açmadıklarını söyledi.

    Kentte yüzlerce servis şoförünün iş için beklediğini belirten İbiş, “Belediye birkaç şirkete rant sağlamak için plaka dağıtıyor. Belediyenin yüzlerce S plaka vereceği iddia ediliyor. Belediye başkanımızın bizim sesimizi duyacağını biliyoruz. Buraya uyarı amacıyla geldik. Yavaşça dağılacağız. Ancak kararda ısrarcı olurlarsa kendi aracımla buraya gelip, 'Bu işi yapamıyorum.' deyip aracımı yakacağım.” dedi.

    İzmir de servisçilerden ‘S’ plaka tepkisi #3

    Belediye önünde slogan atan şoförler, polisin de uyarısıyla dağıldı.

    İzmir de servisçilerden ‘S’ plaka tepkisi #4

    İzmir de servisçilerden ‘S’ plaka tepkisi #5

    İzmir de servisçilerden ‘S’ plaka tepkisi #6

    Görüş Bildir