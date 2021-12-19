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    İzmir'de şiddetli rüzgar çok sayıda ağacı devirdi

    İzmir'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi.
    • AA
    • 19.12.2021 - 06:29
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    İzmir'de şiddetli rüzgar çok sayıda ağacı devirdi

    İzmir'de Bornova ilçesi Özkanlar Mustafa Kemal Caddesi'ndeki refüjde bulunan 6 ağaç etkili olan şiddetli rüzgar dolayısıyla kökünden söküldü.

    DEVRİLME TEHLİKESİ BULUNAN AĞAÇLAR DA KESİLDİ

    Polis ekiplerince yol trafiğe kapatıldı. Devrilen ağaçlar, belediye ekiplerince kesilerek bulundukları yerden kaldırıldı. Ekipler, devrilme tehlikesi bulunan ağaçları da kesti.

    Çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı.

    İzmir de şiddetli rüzgar çok sayıda ağacı devirdi #1

    BUCA'DA 45'E YAKIN NOKTADA AĞAÇLAR DEVRİLDİ

    Buca Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede şiddetli rüzgarın 45'e yakın noktada ağaçların devrilmesine neden olduğu, zarar gören ağaçlara anında müdahale edildiği bildirildi.

    İzmir de şiddetli rüzgar çok sayıda ağacı devirdi #2

    İzmir de şiddetli rüzgar çok sayıda ağacı devirdi #3

    İzmir de şiddetli rüzgar çok sayıda ağacı devirdi #4

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