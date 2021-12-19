İzmir'de şiddetli rüzgar çok sayıda ağacı devirdi

İzmir'de şiddetli rüzgar çok sayıda ağacı devirdi

İzmir'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi.

İzmir'de Bornova ilçesi Özkanlar Mustafa Kemal Caddesi'ndeki refüjde bulunan 6 ağaç etkili olan şiddetli rüzgar dolayısıyla kökünden söküldü.

DEVRİLME TEHLİKESİ BULUNAN AĞAÇLAR DA KESİLDİ

Polis ekiplerince yol trafiğe kapatıldı. Devrilen ağaçlar, belediye ekiplerince kesilerek bulundukları yerden kaldırıldı. Ekipler, devrilme tehlikesi bulunan ağaçları da kesti.

Çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı.

BUCA'DA 45'E YAKIN NOKTADA AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Buca Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede şiddetli rüzgarın 45'e yakın noktada ağaçların devrilmesine neden olduğu, zarar gören ağaçlara anında müdahale edildiği bildirildi.