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    İzmir'de şiddetli yağışlarla su taşkınları oluştu

    Şiddetli yağışların ardından bazı ilçelerinde su taşkınları meydana gelen İzmir'in bir kısmında da dolu yağışı meydana geldi.
    • İHA
    • 30.01.2021 - 17:14
    • Güncelleme : 30.01.2021 - 17:27
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    İzmir'de şiddetli yağışlarla su taşkınları oluştu

    İzmir'de sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

    Şiddetli yağış nedeniyle pek çok ilçede yollar göle döndü. Bornova, Gaziemir, Buca, Çiğli gibi ilçelerde su taşkınları yaşandı.

    Yağmurdan nasibini otobüsler de aldı.

    OTOBÜSÜN İÇİ SU ALDI

    Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, otobüsün içinin su aldığı görüldü. Öte yandan Bayraklı ve Çiğli ilçelerinde dolu da yağdı.

    YAĞIŞLAR SÜRÜYOR

    Hafta sonu kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar için olumsuz bir duruma neden olmayan yağış, devam ediyor.

    İzmir'de şiddetli yağışlarla sus taşkınları oluştu VİDEO

    İzmir de şiddetli yağışlarla su taşkınları oluştu #1

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