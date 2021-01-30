İzmir'de şiddetli yağışlarla su taşkınları oluştu

Şiddetli yağışların ardından bazı ilçelerinde su taşkınları meydana gelen İzmir'in bir kısmında da dolu yağışı meydana geldi.

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

Şiddetli yağış nedeniyle pek çok ilçede yollar göle döndü. Bornova, Gaziemir, Buca, Çiğli gibi ilçelerde su taşkınları yaşandı.

Yağmurdan nasibini otobüsler de aldı.

OTOBÜSÜN İÇİ SU ALDI

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, otobüsün içinin su aldığı görüldü. Öte yandan Bayraklı ve Çiğli ilçelerinde dolu da yağdı.

YAĞIŞLAR SÜRÜYOR

Hafta sonu kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar için olumsuz bir duruma neden olmayan yağış, devam ediyor.

İzmir'de şiddetli yağışlarla sus taşkınları oluştu VİDEO



