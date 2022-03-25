Petrol
118.16
0.17%
Euro
16.32
-0.05%
Dolar
14.82
-0.02%
Altın
933.32
0.07%
Borsa
2176
-0.32%
Bitcoin
651.701
3.42%
BTXN Coin
41.50
0.31%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Açık 5 C

    İzmir'de silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu

    İzmir'de eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda Hv. P. Uzm. Çvş. Mahmut Güleş şehit oldu.
    • DHA
    • 25.03.2022 - 00:34
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 00:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de eğitim sırasında yaşanan silah kazasında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

    Kaza sonucu yaralanan Hv. P. Uzm. Çvş. Mahmut Güleş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    "BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİZ"

    MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "İzmir’de eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda Hv. P. Uzm. Çvş. Mahmut Güleş yaralanarak hastaneye kaldırılmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"

    İzmir de silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu #1


    İlginizi Çekebilir

    Mersin’de portakallar sahile vurdu
    Yaşam

    Mersin’de portakallar sahile vurdu

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.
    Bitcoin

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.

    Ümit Davala: Boey'de şeytanlık sezdim
    Futbol

    Ümit Davala: Boey'de şeytanlık sezdim

    Görüş Bildir