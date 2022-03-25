İzmir'de silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu

İzmir'de eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda Hv. P. Uzm. Çvş. Mahmut Güleş şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de eğitim sırasında yaşanan silah kazasında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Kaza sonucu yaralanan Hv. P. Uzm. Çvş. Mahmut Güleş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİZ"

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İzmir’de eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda Hv. P. Uzm. Çvş. Mahmut Güleş yaralanarak hastaneye kaldırılmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"