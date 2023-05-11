İzmir'de silahlı kavga: 5 ölü, 2 yaralı İzmir'de bir kahvehanede silahlı kavga meydana geldi. Silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

İHA

İzmir'in Menderes ilçesinde akşam saatlerinde ilçede bulunan bir kahvehanede, aralarında alacak verecek mevzusu bulunan iki grup konuşmak için kahvehanede bir araya geldi.

Tartışma silahlı kavgaya döndü

İki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine kahvehanede silahlı çatışma çıktı.

İki tarafın da silah kullandığı kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişinin tabancayla vurulduğu öğrenildi.

Silahlar patladı: 5 kişi öldü

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, silahla vurulan Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kavgada yaralanan M.Y. ve A.K. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.