İzmir'de silahlı kavga ihbarına giden polis memuru ayağından vuruldu İzmir’de silahlı kavga olayına giden polis memuru, ayağından vurularak yaralandı. Polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA

İzmir'de saat 21.50 sıralarında Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi 1811 Sokak’ta, sokak üzerinde iki grup henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışmaya başladı.

Gerginliğin artmasıyla birlikte silahlı kavga çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis memurunun ayağına kurşun isabet etti

Olay yerine gelen polis memuru M.G., kavgaya müdahale ettiği sırada tabancayla ayağından vuruldu. Yaralı polis memuru M.G., ambulans ile Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı polisin durumu iyi

Burada tedavi altına alınan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye alarak, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.