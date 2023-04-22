İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü İzmir'de sokakta silahlı saldırı sonucu boynundan vurulan Serkan K. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA

İzmir'in Konak ilçesinde saat 23.00 sıralarında Kadriye Mahallesi 691 sokakta Serkan K., sokakta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıya uğradı

Serkan K., boynuna isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde durumu ağır olduğu belirlenen Serkan K., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Burada tedavi altına alınan Serkan K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, görgü tanıkların ifadeleri ile olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalama çalışması başlattı.