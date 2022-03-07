İzmir'de SMA hastası bebeğin kumbarasını çaldılar

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir giyim mağazasına giren 2 hırsız, laptop, bozuk para ve SMA hastası çocuk için konulan bağış kumbarasını çaldı.

5 Mart'ta saat 04.00 sıralarında Muammer Akar Mahallesi'nde bulunan bir giyim mağazasında meydana gelen olayda, Özge Sağduyu'nun işlettiği mağazaya yüzleri maske ve kapüşonla kapatılmış kimliği belirsiz iki kişi girdi.

SMA HASTASI BEBEĞİN KUMBARASINI DA ÇALDILAR

İçeri giren hırsızlar, iş yerindeki dizüstü bilgisayarı, bozuk paraları ve Aydın'da yaşayan SMA Tip-1 hastası İkra Deniz'in tedavisine katkı sağlamak için konulan bağış kumbarasını çalarak kayıplara karıştı. Çevredeki esnafın sabah saatlerinde iş yerini açık görüp durumu Sağduyu'ya bildirmesi üzerine güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahibi kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Meydana gelen hırsızlık olayı ve SMA hastası bebek için konulan kumbaranın çalınma anı, iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"VİCDANSIZLIĞIN BU KADARI OLMAZ DEDİM"

Olaya dair açıklamada bulunan iş yeri sahibi Özge Sağduyu, kumbaranın çalınma görüntüsünü izlediğinde çok üzüldüğünü söyledi. Sağduyu, "Cumartesi sabahı esnaf komşularımız kapıyı açık görünce bize haber verdiler. Apar topar iş yerine geldik ve ortalığın darmadağın olduğunu gördük. Güvenlik kamerasından baktığımızda sabah 04.00 gibi yüzleri kapalı 2 kişinin iş yerine girdiğini gördük. İş yerinin kilitli kapısını açarak içeri girmişler. Laptop çalınmış, kasada duran bozuk paraları, bir de SMA hastası bir bebek için koyduğumuz kumbaradaki yaklaşık 150 lirayı almışlar. Laptop daha pahalı bir şey ve benim bütün belgelerim onun içerisinde olmasına rağmen kumbaranın çalındığına daha çok üzüldüm. SMA hastası bebeğin kumbarasını çalacak kadar vicdansız insanlar olması beni çok etkiledi. Belki o bebeğe küçük bir destek olacaktık. Kamerada o kumbaranın çalındığını görmek beni çok etkiledi. Vicdansızlığın bu kadarı olmaz dedim. Kapüşonlu ve maskeli 2 kişi olduğunu gördük biz kamera kayıtlarında ve polis merkezine giderek şikayetçi olduk" açıklamasında bulundu.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.