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    İzmir’de suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 7 gözaltı

    İzmir’in Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde "S.Y." isimli suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 01.02.2022 - 06:57
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    İzmir’de suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 7 gözaltı

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "S.Y." isimli suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

    EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA MÜHİMMATA EL KOYULDU

    Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde daha önceden belirlenen 5 adrese ekipler tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

    Adreslerde yapılan aramalarda; kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 2 şarjör, 2 pompalı tüfek, 7 tabanca, kurusıkı tabanca ve 129 fişek ele geçirildi.
    Operasyonla ilgili 7 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.

    İzmir’de suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 7 gözaltı #1


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