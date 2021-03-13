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    İzmir'de sürüklenen lastik bottaki 34 göçmen kurtarıldı

    Karaburun açıklarında olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 34 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • İHA
    • 13.03.2021 - 05:17
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    İzmir'de sürüklenen lastik bottaki 34 göçmen kurtarıldı

    Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde 34 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklenmeye başladı.

    Bunun üzerine yardım talebinde bulunulduğunun bilgisi alınmasının ardından görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tespit edilen noktaya intikal etti.

    34 GÖÇMEN KURTARILDI

    Ekipler tarafından kurtarılan 34 düzensiz göçmen, yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

    İzmir de sürüklenen lastik bottaki 34 göçmen kurtarıldı #1

    İzmir de sürüklenen lastik bottaki 34 göçmen kurtarıldı #2

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