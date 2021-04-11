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    İzmir'de tarihi binada yangın

    Konak ilçesinde 4 katlı tarihi binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü.
    • DHA
    • 11.04.2021 - 06:44
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    İzmir'de tarihi binada yangın

    İzmir'in Konak ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı tarihi binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

    YANGIN BİR SAATLİK ÇABAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Bölgeye ulaşan çok sayıda itfaiye ekibi merdivenli araçlarla söndürme çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 saat içerisinde yangın kontrol altına alındı.

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    İPLİK FABRİKASI OLARAK KULLANILIYORMUŞ

    Ekiplerce soğutma çalışmaları sürerken, tarihi binanın daha önce iplik fabrikası olarak kullanıldığı öğrenildi.

    ​Polis, ekiplerince yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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