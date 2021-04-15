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    İzmir'de tarihi eser operasyonu

    İzmir'in Selçuk ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 91 parça ele geçirildi.
    • AA
    • 15.04.2021 - 17:29
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    İzmir'de tarihi eser operasyonu

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin ev ve arazilerindeki ahırda tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı.

    ELE GEÇİRİLEN ESERLER

    Düzenlenen operasyonda Arkaik, Helenistik, Roma ve İslam dönemlerine ait 50 parça sikke, 20 pişmiş toprak kandil, 5 insan başı heykeli, 2 yüzük, 6 metal minyatür kuş heykeli, 1 mühür, 2 minyatür obje, 1 minyatür kap, 1 taş ağırlık, 1 baykuş tasvirli heykel, 2 insan kabartmalı pişmiş toprak levha olmak üzere toplam 91 tarihi eser ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

    tarihi eser

    tarihi eser

    tarihi eser

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