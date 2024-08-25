DHA
İzmir'in Bergama ilçesinde korkutan bir yangın çıktı.
Bergama'nın kırsal Ayvatlar Mahallesi'ndeki sahip çam fıstığı ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde, saat 14.30 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı.
Yangının nedeni henüz belirlenemezken, vatandaşlar ekiplere ihbarda bulundu.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi bölgeye sevk edildi. İlk müdahale 15 dakika içinde yapıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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