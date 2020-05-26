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    İzmir'de tarım işçileri taşıyan minibüs devrildi

    Tarım işçilerini taşıyan minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
    • AA
    • 26.05.2020 - 11:00
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    İzmir'de tarım işçileri taşıyan minibüs devrildi

    İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 FB 606 plakalı servis minibüsü, Lezita Kavşağı'nda sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

    Kontrolden çıkan minibüs devrildi.

    5 KİŞİ YARALANDI

    Kazada tarım işçilerinden N.A.(27), E.A. (53), T.A. (43), E.A. (27) ve A.G.(58) yaralandı.

    Olay yerine gelen ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

    Tarım işçileri taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı

    OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

    Kazadan yara almadan kurtulan Ahmet Tayfar, kazaya servis minibüsünün önünde seyreden bir otomobilin ani fren yapmasının neden olduğunu, otomobil sürücüsünden ise şikayetçi olduklarını belirtti.

    Polis, otomobilin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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