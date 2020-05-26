İzmir'de tarım işçileri taşıyan minibüs devrildi

Tarım işçilerini taşıyan minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 FB 606 plakalı servis minibüsü, Lezita Kavşağı'nda sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan minibüs devrildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada tarım işçilerinden N.A.(27), E.A. (53), T.A. (43), E.A. (27) ve A.G.(58) yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Tarım işçileri taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kazadan yara almadan kurtulan Ahmet Tayfar, kazaya servis minibüsünün önünde seyreden bir otomobilin ani fren yapmasının neden olduğunu, otomobil sürücüsünden ise şikayetçi olduklarını belirtti.

Polis, otomobilin tespit edilmesi için çalışma başlattı.