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    İzmir'de tavuk çiftliğini kumarhaneye çevirdiler

    İzmir'in Bayındır ilçesinde, tavuk çiftliğinde kumar oynadığı belirlenen 46 kişiye para cezası verildi.
    • AA
    • 25.12.2020 - 10:18
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 10:26
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    İzmir'de tavuk çiftliğini kumarhaneye çevirdiler

    İzmir'in Bayındır ilçesi Havuzbaşı Mahallesi'nde, tavuk çiftliği olarak kullanılan alanda kumar oynandığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

    201 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

    Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 46 kişiye "kumar oynamak" ve "sokağa çıkma yasağını ihlal etmek" suçlarından toplam 201 bin lira ceza uyguladı.

    Operasyonda, 4 kişi hakkında da "kumar oynamak amacıyla yer temin etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

    İzmir de tavuk çiftliğini kumarhaneye çevirdiler #1

    Ayrıca 1 tombala makinesi, 1 kamera, 4 televizyon, 762 tombala kartı ile 6 bin çay markasına el konuldu.

    İzmir de tavuk çiftliğini kumarhaneye çevirdiler #2

    İzmir de tavuk çiftliğini kumarhaneye çevirdiler #3

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