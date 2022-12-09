İzmir’de telefon hırsızlığı yapan şahıslar yakalandı
- 09.12.2022 - 02:54
İzmir'de Yeni Foça Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçede aynı gün 8 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
8 farklı hırsızlıktan aranıyorlardı
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından incelenen hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüsüyle şüphelilerin kimliklerini tespit edildi.
Düğmeye basan ekipler, aynı gün içinde 8 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli S.Ş. ve N.C.A.’yı kıskıvrak yakaladı.
İzmir’de telefon hırsızlığı yapan şahıslar yakalandı - Video
Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
İHA'nın haberine göre, hırsızlık şüphelileri girdikleri iş yerinde hesaba katmadıkları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Görüntülerde, iş yerine rahatça giren şüpheli, etrafa baktıktan sonra kimse olmadığını anlayınca masanın üstünde duran cep telefonunu alarak dışarı çıktığı görülüyor.
Öte yandan, jandarma ekiplerince yakalanan 2 şüphelinin işlemleri devam ettiği öğrenildi.