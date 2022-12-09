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    İzmir’de telefon hırsızlığı yapan şahıslar yakalandı

    İzmir’de evden ve iş yerinden 8 ayrı hırsızlık olayının 2 şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı.
    • 09.12.2022 - 02:54
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    İzmir’de telefon hırsızlığı yapan şahıslar yakalandı

    İzmir'de Yeni Foça Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçede aynı gün 8 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    8 farklı hırsızlıktan aranıyorlardı

    Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından incelenen hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüsüyle şüphelilerin kimliklerini tespit edildi.

    Düğmeye basan ekipler, aynı gün içinde 8 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli S.Ş. ve N.C.A.’yı kıskıvrak yakaladı.

    İzmir’de telefon hırsızlığı yapan şahıslar yakalandı - Video

    İzmir’de telefon hırsızlığı yapan şahıslar yakalandı #1

    Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

    İHA'nın haberine göre, hırsızlık şüphelileri girdikleri iş yerinde hesaba katmadıkları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Görüntülerde, iş yerine rahatça giren şüpheli, etrafa baktıktan sonra kimse olmadığını anlayınca masanın üstünde duran cep telefonunu alarak dışarı çıktığı görülüyor.

    Öte yandan, jandarma ekiplerince yakalanan 2 şüphelinin işlemleri devam ettiği öğrenildi.

    İzmir’de telefon hırsızlığı yapan şahıslar yakalandı #2

    İzmir’de telefon hırsızlığı yapan şahıslar yakalandı #3

    İzmir’de telefon hırsızlığı yapan şahıslar yakalandı #4


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