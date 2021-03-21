İzmir'de terör örgütünü övücü slogan atan 5 kişi gözaltına alındı
İzmir'de nevruz etkinliği sonrası terör örgütü PKK/KCK'yı övücü sloganlar attığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
- 21.03.2021 - 19:08
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Alsancak semtinde yapılan etkinliğin ardından bir grubun PKK/KCK'yı övücü sloganlar atmasının sosyal medyada paylaşılması üzerine 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
GÖZALTINA ALINDI
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekiplerce kimlikleri belirlenen şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.