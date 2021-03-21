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    İzmir'de terör örgütünü övücü slogan atan 5 kişi gözaltına alındı

    İzmir'de nevruz etkinliği sonrası terör örgütü PKK/KCK'yı övücü sloganlar attığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 21.03.2021 - 19:08
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    İzmir'de terör örgütünü övücü slogan atan 5 kişi gözaltına alındı

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Alsancak semtinde yapılan etkinliğin ardından bir grubun PKK/KCK'yı övücü sloganlar atmasının sosyal medyada paylaşılması üzerine 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    GÖZALTINA ALINDI

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekiplerce kimlikleri belirlenen şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

    İzmir de terör örgütünü övücü slogan atan 5 kişi gözaltına alındı #1

    İzmir de terör örgütünü övücü slogan atan 5 kişi gözaltına alındı #2

    İzmir de terör örgütünü övücü slogan atan 5 kişi gözaltına alındı #3

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