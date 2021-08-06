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    İzmir'de tırın çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

    Bornova ilçesinde tırın şoförü, motosiklet sürücüsüne çarparak olay yerinden kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen sürücünün üzerinden çok sayıda araç geçti. Savcılık soruşturma başlattı.
    • DHA
    • 06.08.2021 - 03:02
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    İzmir'de tırın çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

    İzmir'in Bornova ilçesinde tüyleri ürperten kaza meydana geldi.

    İddiaya göre saat 22.00 sıralarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR, Kemalpaşa yönünden Bornova istikametine seyir halinde olan ve aynı yönde ilerleyen evli ve 2 çocuk babası Mustafa Eryiyit (46) yönetimindeki motosiklete çarptı.

    İzmir de tırın çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi #1

    SÜRÜCÜ KAÇTI

    Çarpmanın etkisiyle Eryiyit yola savrulurken, TIR sürücüsü aracı ile birlikte olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Karayolunda metrelerce sürüklenen Eryiyit ise, çok sayıda aracın üzerinden geçmesi sonucu feci şekilde can verdi.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Kemalpaşa-İzmir kara yolunu bir süreliğine trafiğe kapattı.

    Eryiyit'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Polis, Eryiyit'e çarptıktan sonra kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

    İzmir de tırın çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi #2

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