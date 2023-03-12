İzmir'de TOKİ projesini engelleyen CHP'li belediyeye tepki Karabağlar ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Karabağlar Belediyesi tarafından 4 yıldır engellenen proje için protesto eylemi yaptı.

İzmir'de dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için başlatılan proje 4 yıldır engelleniyor.

CHP'li Karabağlar Belediyesi'nin açtığı davalar yüzünden bir türlü başlayamayan proje 809 hak sahibini mağdur etti.

Karabağlar Belediyesi önünde toplanan mağdurlar adına basın açıklaması yapan Alişan İnal, TOKİ'nin Uzundere Projesi için kura çekimi yapıldığını ancak Karabağlar Belediyesinin ve Şehir Plancıları Odasının itirazı üzerine imar planının iptal edildiğini belirtti.

"Binalar depreme dayanıksız"

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun kendilerine ilçede yeni konuta ihtiyaç olmadığını söylediğini ileri süren İnal, şöyle dedi:

Kiracı insanlarız. İzmir'in en çok kaçak yapılarının olduğu Karabağlar ilçesidir. Bunu da herkes bilir. Buradaki binalar depreme dayanıksız. Arazi, Hazine'nin TOKİ'ye devrettiği arazi. Belediye süreci geciktirmeye yönelik itirazlar yaparak dava açıyor sürekli ve mahkeme de yürütmeyi durdurma kararı veriyor. 4 yıllık süre içerisinde inşaatımız başlamadı. Bakanlık yetkilileri 'mahkemenin kararını beklemek zorundayız' dedi. Danıştay'dan çıkacak sonuç bekleniyor ama bizde artık bu sonuçları bekleyecek sabır da kalmadı. Hepimiz kiracıyız.

"Fay hattı üzerinde yaşamaya çalışıyoruz"

İnal, hak sahibi 809 kişi olduklarını ifade ederek, şunları söyledi: