İzmir'de torun dehşeti: Emekli maaşına el koyup darbetti

İzmir'de yaşayan 85 yaşındaki yaşlı kadının, ailesi tarafından yaşadığı şiddet yürekleri dağladı.

TORUNUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kentsel dönüşüm sürecinde dairesini hileyle üzerine geçirdiği, emekli maaşına el koyduğu ve kendisini dolandırdığını ve darbettiğini söyleyen 85 yaşındaki Semra Şenkaya, torunu ve torunun eşi hakkında şikayetçi oldu. Yaşlı kadın, öz torununun kendisine bıçak çektiğini ve karısıyla beraber dövdüğünü söyledi.

İddiaya göre, 85 yaşındaki Semra Şenkaya'nın 39 yaşındaki torunu K.Ş. ile birlikte yaşadığı ev, kentsel dönüşüme girdi. Bu süre boyunca torunuyla kirada ikamet eden Şenkaya, yeni dairelerin teslim edilmesinin ardından mülklerin ‘kandırma' yöntemiyle torunu üzerine tescil edildiğini ileri sürdü.

''ÇAMAŞIR SUYUYLA ZEHİRLEMEYE ÇALIŞTILAR''

Yaşadıklarını anlatan Semra Şenkaya, kentsel dönüşüm sonrası dairesine taşınmadan önce torununun eve tanımadığı kişileri yerleştirdiğini iddia etti. Şenkaya, "Eve geldiğimde yabancı kişilerin kaldığını gördüm. Tepki gösterdiğimde üzerime yürüdüler. 'Burası benim mülküm, defol git' diyerek beni evimden kovmaya çalıştılar.

Mutfağa gittiğimde torunum beni darbetti, buzdolabına vurdu ve bıçak çekti. Beni yukarıdaki kiracı kurtardı. Hatta çayıma çamaşır suyu koyarak beni zehirlemeye kalkıştılar." dedi.

''MAAŞ KARTI VE TAPU OYUNU''

Torununun kendisini "müteahhit işlemleri" diyerek bankaya ve tapu dairesine götürdüğünü belirten yaşlı kadın, işitme sorunundan faydalanılarak adına maaş kartı çıkartıldığını ve birikimlerinin elinden alındığını savundu.

Şenkaya, "Kredi çekmek için bankaya götürdüler, adıma kart çıkartıp emekli maaşımı ve birikimlerimi almışlar. Bu parayla araba almışlar. Tapuda ise müteahhit için imza attığımı sanıyordum ama evi karısının kardeşine satıp oradan devretmişler. Eşimden kalan evimi hileyle elimden aldılar." ifadelerini kullandı.

''AMELİYAT OLAMADI''

Şenkaya'nın diğer torunu Nevin Çak (40), anneannesinin uğradığı mağduriyet üzerine savcılığa giderek kardeşi K.Ş. ve karısı H.Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu. Çak, "Anneannemin imzası alınarak evi elinden alınmış, maaş kartına el konulmuştur. Parasını sorguladığında şiddete maruz kalmıştır.

Kimliği ve yaşlılık kartı yok edildiği için katarakt ameliyatını olamadı, işitme cihazını alamadı. Uzaklaştırma kararı aldırdık ama tehditler devam ediyor. Tek talebimiz, elinden alınan evinin ve tedavi paralarının iade edilmesidir." diye konuştu.