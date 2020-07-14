İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Çeşme yolunda ters yöne giden otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Nurullah Gül yaşamını yitirdi, ters yönde giden sürücü Meltem Ö. ise yaralandı.

İzmir- Çeşme yolu Karaburun Kavşağı yakınlarında, ters yönde giden Meltem Ö. (32) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Nurullah Gül'ün (32) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gül'ün öldüğü belirlendi.

Yaralı Meltem Ö. ise sağlık görevllierince yapılan ilk müdahalesinin ardından Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Hastanede tedaviye alınan Meltem Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ayrıca, Meltem Ö.'nün psikolojik rahatsızlığının bulunduğu, Çeşme'de bir akaryakıt istasyonunda eşiyle tartıştıktan sonra, eşini markette bırakarak aracı alıp yola çıktığı ve ters yöne girdiği öne sürüldü.









