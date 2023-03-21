İzmir'de trafik kazası can aldı: 1 ölü

İzmir'in Buca ilçesinde saat 18.30 sıralarında İzmir Otoyolu Buca Doğu çıkışında, Buca’dan Gaziemir istikametine seyir halinde olan Ömer Can Yıldıztaş (23) idaresindeki 35 ACH 781 plakalı motosiklet, aynı istikamette giden H.K. idaresindeki 35 AGR 775 plakalı otomobile çarptı.
Kazanın etkisiyle sürücü yola savruldu
Çarpmanın etkisiyle motosiklet orta refüje çarparken, motosiklet sürücüsü yola savruldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ömer Can Yıldıztaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. 23 yaşındaki gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kask takmadığı iddia edildi
Öte yandan, kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Yıldıztaş’ın kask takmadığı öne sürüldü.
Motosikletin çekilmesiyle yol, trafiğe açıldı
Kaza sebebiyle yolun bir kısmı trafiğe kapanırken, motosikletin çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.